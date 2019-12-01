Haberler » Güncel » Tokat'ta kış lastiği denetimi - Haber

Tokat'ta kış lastiği denetimi

Tokat'ta kış lastiği denetimiTOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

01.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:33
'ta kış lastiği denetimi
TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki trafik uygulama noktasında ticari araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini ölçtü. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunu'nun 65A maddesine belirtilen yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan 625 lira idari para cezası uygulandı.
Ordu'dan Gaziantep'e giden TIR şoförü Niyazi Genç (40) uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, Kış lastiği uygulamasının başlayacağını biz de biliyorduk. Arkadaşlar hep bu işe duyarlılar. Kışa hazırız, yolumuz açık olsun. Kış lastiklerimizi yaklaşık 1 ay önceden taktırdık. Cezalar bir tarafa can güvenliğimiz var. Yağmurlar başladıktan sonra kar yağmasını beklemeden önlemimiz almaya çalıştık dedi.
Tokat'ta kış lastiği denetimi

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 AFAD'dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı
18:25 Şırnak 'okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme
18:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
18:24 Ilgaz Dağı'nda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
18:23 FLAŞ
1.12.2019 18:26:54