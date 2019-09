Tokat'ta kitap fuarı açıldı

TOKAT'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ' Tokat Kitap Günleri' törenle açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, fuarda 50 yazarın okuyucu ile buluşacağını söyledi.Tokat Belediyesi tarafından organize edilen 'Tokat Kitap Günleri' için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programı düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı , AK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.Kitap fuarının 9 gün süresince açık olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bu kitap fuarı da bu anlamda inanıyorum ki 9 gün boyunca bütün Tokat'ımızı saracak sarmalayacak, hem evlatlarımızın, hem bizlerin kitapla olan münasebetini artıracak ve güzel çalışmalara da imza atacaktır. Her yıl biz bu kitap günlerini bir kardeş ülke ile birlikte ve beraber yapmayı da kendimize hedef koymuştuk. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan anısına idi, bugünkü açılışını yaptığımız kitap günlerimiz ise Bosna Hersek anısına. Buradan bilge kral Aliya İzzetbegoviç'i anıyorum. 9 gün boyunca 50'ye yakın yazarımız, söyleşiler, yapılacak konferanslar, sempozyumlarla 9 gün boyunca Tokat, hem kitaba, hem okumaya doyacak. Kitapla ile ilgili birçok şey denir. Bizim ilk emrimiz, vahyimiz. Bizim medeniyetimiz de okumaya çok önem vermiştir. Her zaman okumanın ve kitabın önemini ifade etmiştir. Biz de istiyoruz ki; burada yeni yetişen evlatlarımız, kitap dostu olsunlar, kitap kurdu olsunlar, her gün kitap okumadan yatmasınlar, her okudukları kitapla yeni çığırlar, pencereler açsınlar, kendilerini yetiştirsinler, ülkelerimize de güzel faydalı işler yapmaya gayret etsinler" dedi.Kitabın çok önemli olduğuna vurgu yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kitap dinimizde de önemlidir. Kültürümüzde de önemlidir. Türkiye çok güzel bir ülke, gezdikçe taşına toprağına, örtüsüne böceğine, insanına hayran kalırsınız. Ülkemiz, harika bir ülke. Önü de çok parlak bir ülke. Bu coğrafyanın parlayan yıldızı olacağına yürekten inanıyorum. Biz bugün burada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.