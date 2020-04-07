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Tokat'ta korona virüsü yenen 41'inci hasta taburcu edildi

Tokat'ta korona virüsü yenen 41'inci hasta taburcu edildi Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle tedavi gören hastalardan 41'incisi tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

07.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Tokat 'ta korona virüsü yenen 41'inci hasta taburcu edildi
TOKAT - Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle tedavi gören hastalardan 41'incisi tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde korona virüs hastalığına yakalanan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi gören Doğan, 12 gün sonra testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında Doğan, ambulansla evine gönderildi.
Doğan, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bu hastalıktan kurtulduğum için çok mutluyum. Bu duygunun tarifi olmaz" dedi. Korona virüs hastalığına çarşıya çıktığında yakanmış olabileceğini ifade eden Doğan, belirtilerin kuru öksürükle başladığını belirterek, "Kulak burun boğaz servisine başvurmuştum. Orası acil servise yönlendirdi. Kan tahlili tomografi çekildikten sonra dahiliye servisine yatırıldım. Testlerin pozitif çıkmasının ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk ettiler. Doktorlar tedavimle ilgilendiler, hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Tokat’ta korona virüsü yenen 41’inci hasta taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Değerli Taş, Tokat, Zile, Genel

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Tokat'ta korona virüsü yenen 41'inci hasta taburcu edildi
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