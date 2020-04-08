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Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 73 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 73 yaşındaki hasta, evine gönderildi.

08.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:25
Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 73 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 73 yaşındaki hasta, evine gönderildi.
Koronavirüs teşhisiyle Turhal Devlet Hastanesinde yatan 4 çocuk annesi Fidan Abur'un tedavisi tamamlandı.
Son testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde Çağlı köyünde evine uğurlandı.
Abur, gazetecilere, halsizlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu, yapılan testlerde koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini söyledi.
İyileştiği için mutlu olduğunu vurgulayan Abur, "Sağlık çalışanları çok güzel ilgilendiler, teşekkür ederim. İyice baktılar." dedi.
Turhal Devlet Hastanesinde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Emine Türkoğlu ise hastada hipertansiyon da bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Buraya başvurduğunda halsizliği, 5 gündür süren nefes darlığı ve öksürüğü vardı. Hastamızın yüksek ateşi olmamıştı. Tomografisini Kovid-19 ile uyumlu bulduk. Gönderdiğimiz sürüntü örneğinde de Kovid-19 pozitif geldi. Hastamızın tedavisine başladık. Bugün tedavisinin beşinci gününde hastamız. Takiplerde hiç ateş yüksekliği olmadı. Nefes darlığı ve öksürüğü düzeldi. Genel durumu da iyi olan hastamızı evine taburcu ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Turhal, Güncel
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