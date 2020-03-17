Tokat'ta koronavirüs tedbirleri
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokat Valilisi Ozan Balcı başkanlığında toplantı yapıldı.
17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokat Valilisi Ozan Balcı başkanlığında toplantı yapıldı.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, ülke ile eş zamanlı olarak il genelinde alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonra uygulanması gerekenlere ilişkin planlamalar yapılarak kararlar alındı.
Balcı, yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için ilk günden itibaren gereken tedbirler hassasiyetle alındı." dedi.
Halkın sağlığını önemsediklerini dile getiren Balcı, "Koronovirüs salgınının yayılmaması, halkımızın sağlığının korunması için devletimizin başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın aldığı tedbirleri, Tokat'ta kayıtsız şartsız uygulanmak için hep birlikte hassasiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.
Toplantıya Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay ve daire müdürleri katıldı.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, ülke ile eş zamanlı olarak il genelinde alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve bundan sonra uygulanması gerekenlere ilişkin planlamalar yapılarak kararlar alındı.
Balcı, yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek için ilk günden itibaren gereken tedbirler hassasiyetle alındı." dedi.
Halkın sağlığını önemsediklerini dile getiren Balcı, "Koronovirüs salgınının yayılmaması, halkımızın sağlığının korunması için devletimizin başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın aldığı tedbirleri, Tokat'ta kayıtsız şartsız uygulanmak için hep birlikte hassasiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.
Toplantıya Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay ve daire müdürleri katıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı