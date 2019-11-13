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Tokat'ta "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi"

Tokat'ta "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi" toplantısı yapıldı.

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58Tokat'ta
'ta "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi" toplantısı yapıldı.
Vali Ozan başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilin hayvancılık verileri, hayvancılığın ekonomiye katkıları, mera alanları, küçükbaş ırklarının dağılımı gibi konular ele alındı.
Toplantıda küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için yapılacak çalışmalar, yöreye uygun ırk seçimi, küçükbaş hayvanların temini, kurulacak sistem konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Vali Balcı, kişilere bağlı olmayan, bölgenin gerçeklerine uygun bir sistem kurulması, hayvanların ırkını bozmadan, optimal ölçekte sağlanacak destekle çiftçinin zenginleşmesi, vatandaşların sağlıklı gıda yemesinin hedeflendiğini belirtti.
Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek, OKA İl Koordinatörü Mehlika Dicle, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten, Veteriner Hekimler Odası Sami Karyağdı, banka müdürleri ve kurum yetkilileri katıldı.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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