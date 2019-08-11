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TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU

Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.

11.08.2019 16:37
TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU
Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.
Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Bayramın ilk gününde kurban kesenlerden bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan kişiler kentteki çeşitli hastanelere giderek tedavi gördü. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında kesim yeri belirlenirken, çoğunluğun hayvanlarını burada kurban ettikleri görüldü.
TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU

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Kaynak: DHA

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