Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi. Çatıdaki tabelası düşen özel bir okul tedbir amaçlı tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle özel bir okulun çatısında bulunan tabela, okul bahçesine düştü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak tedbir amaçlı tahliye edilen Okul Müdürü Mustafa Oğul, "Rüzgardan dolayı okulumuzun çatısındaki tabela hasar görüp yere düştü. Biz de bununla ilgili önlem almak için milli eğitim müdürümüzün izniyle okulumuzu öğleden sonrası için tatil ettik. Gerekli düzenlemeleri yaparak yarın eğitim öğretime devam edeceğiz" dedi. Diğer yandan kent merkezinde bir iş yerinin tabelası da kaldırım üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç polis otosuna zarar verdi. Tokat Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Meydan Müdürlüğü binasının da çatısı uçtu.