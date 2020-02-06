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Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direk ve ağaçları devirdi

Tokat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:38Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direk ve ağaçları devirdi
'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin ve okulların çatılarının, iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların ve direklerin devrilmesine yol açtı.
Devrilen ağaç ve çatılardan düşen parçalar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.
Çatıdan düşen kiremit parçaları da yoldan geçen biri üniversite öğrencisi olmak üzere 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına yol açtı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bir iş yerine ait tabelanın yerinden çıkarak aydınlatma direğine takılması ve rüzgarın etkisiyle savrulması, tehlike oluşturdu.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra 20 dakikalık çalışmanın ardından tabelayı takıldığı yerden aldı.
Kentin pek çok yerinde ekipler, devrilen elektrik direği, ağaçlar ve uçan çatılara müdahale etmeye çalışıyor.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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