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Tokat'ta kuvvetli rüzgar seralara hasar verdi

Tokat'ta kuvvetli rüzgar seralara hasar verdiTokat'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara yol açtı.

24.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:31

'ta kuvvetli rüzgar seralara hasar verdi

Tokat'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara yol açtı.

Tokat'ta dün etkisini gösteren kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Gümenek köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak zarar verdi. Tokat Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Gümenek köyü muhtarı Duran Sarı köyde 300 dönüm serada rüzgar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek, Çok büyük zararımız var. Yaklaşık 300 dönüm seramız gitti. Seramızda marul, maydanoz, soğan, tere ve roka vardı. Köyümüz geçimini seradan sağlıyordu. Mağdur olduk dedi.

Çiftçi Burak Taşkın(20) ise, Dün akşamki rüzgardan dolayı, 3 hektarlık seramız maddi olarak sıkıntıya girdi. Seramız genel olarak bertaraf oldu. İçerisinde mahsulümüz olduğu halde bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Maddi olarak da sıkıntıdayız. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz diye konuştu.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar seralara hasar verdi

Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


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