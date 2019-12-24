Haberler » Güncel » Tokat'ta kuvvetli rüzgar seraları vurdu - Haber

Tokat'ta kuvvetli rüzgar seraları vurdu

TOKAT'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

24.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:50 Tokat'ta kuvvetli rüzgar seraları vurdu

TOKAT'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

'ta hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar, merkeze bağlı Gümenek köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak, zarar verdi. Tokat Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Gümenek Muhtarı Duran Sarı, köyde 300 dönüm serada rüzgar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok büyük zararımız var. Yaklaşık 300 dönüm seramız gitti. Seramızda marul, maydanoz, soğan, tere ve roka vardı. Köyümüz geçimini seradan sağlıyordu. Mağdur olduk" dedi.

Çiftçi Burak Taşkın da "Rüzgardan dolayı 3 hektarlık seramızda maddi hasar oluştu.  İçerisinde mahsulümüz olduğu halde bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" diye konuştu.



Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41   İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili - Haber
16:40   Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Haber
16:40   Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor - Haber
16:40   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haber
16:40   Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
16:27   Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
24.12.2019 16:43:55