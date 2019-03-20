20 Mart 2019, 12:28
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Tokat'ta Lise Öğrencisi Bir Kızın Silahla Vurulması

Tokat

Tokat'ın Artova ilçesinde arkadaşı tarafından silahla vurulan lise öğrencisi kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Artova ilçesinde arkadaşı tarafından silahla vurulan lise öğrencisi kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, arkadaşı M.G. tarafından aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurulan kız öğrenci M.T. (19), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Tokat'ta dün, M.G, İstasyon Mahallesi'ndeki evine gittiği Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi M.T'ye aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etmiş, başından ve kasığından vurularak ağır yaralanan kız öğrenci, Tokat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Güncel
Kaynak: AA