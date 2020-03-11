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Tokat'ta mahalle muhtarından öğrencilere kolonya ikramı

Tokat'ta bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüsten (Kovit-19) korunmaya dikkat çekmek için okuldan çıkan lise öğrencilerine kolonya ikram etti.

11.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:38
Tokat'ta mahalle muhtarından öğrencilere kolonya ikramı
Tokat 'ta bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüsten (Kovit-19) korunmaya dikkat çekmek için okuldan çıkan lise öğrencilerine kolonya ikram etti.
600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, yanında getirdiği kolonyaları, önce 15 Temmuz Anadolu Lisesi önünde bekleyen servis sürücülerinin ellerine döktü. Duran, daha sonra okuldan çıkan öğrencilere de kolonya tutarak hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde 25 okulun bulunduğunu belirtti.
Öğrenci sayısının 25 bin civarında olduğunu dile getiren Duran, "Koronavirüs hakkında farkındalık yapmak istedik. Gençlerimize, korkulacak bir şey değil korunacak bir hastalık olduğunu anlatmaya çalıştık. Çantalarında küçük bir kolonya ile okula gelmelerini istedik." diye konuştu.
Öğrenciler ise muhtara teşekkür etti.
Velilerden Fatma Esin Tuna da "Uygulama çok güzel. Biz Türk milleti olarak evimize misafir geldiğinde de gittiğinde de kolonya döken milletiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel

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