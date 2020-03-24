Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı - Haberler

Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı

Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladıMİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen iller arasında yer alan Tokat'ta, koronavirüs ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

24.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:01
Tokat 'ta meslek liseliler maske üretimine başladı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen iller arasında yer alan Tokat'ta, koronavirüs ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri" kapsamında, pilot il olarak belirlenen 37 il içerisinde bulunan Tokat'ta meslek liselerinde maske üretimi çalışmaları başlatıldı. Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda-tasarım bölümünde eğitim gören 7 öğrenci ve 3 öğretmen, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında okulda oluşturulan atölyelerde maske üretiyor.
Haftada 25 bin cerrahi maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Okul Müdürü Sevil Alaçam, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında, 37 ilde cerrahi maske üretimine başlandı. Bunların içerisinde Tokat da var. Gönüllük esasına dayalı olarak öğretmen ve öğrencilerimiz ile başladık. Son derece önemli, manevi yönü güçlü olan bir projedir. Ben öğrencilerimizin bu çalışmalarını 1'nci Dünya Savaş'ında, Çanakkale cephesinde bulunan genç öğrencilere benzetiyorum. Şu anda 7 öğrenci ve 3 öğretmen olarak başladık. İdari personelimiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.
Öğrenciler ise gönüllü olarak çalışmaya geldiklerini ve projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tokat’ta meslek liseliler maske üretimine başladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı
Etiketler : Koronavirüs, Tokat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:57: Van'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti - Haber 13:57: Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor - Haber 13:57: Bu da maske kuyruğu - Haber 13:56: Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler - Haber 13:56: Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading