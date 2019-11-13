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Tokat'ta millet parkı ve içme suyu barajı projeleri hayata geçiriliyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gümenek Millet Bahçesi ve Dartaş İçme Suyu Barajı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

13.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:02Tokat'ta millet parkı ve içme suyu barajı projeleri hayata geçiriliyor
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gümenek Millet Bahçesi ve Dartaş İçme Suyu Barajı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millet bahçeleri projesi kapsamında Türkiye'nin sayılı millet bahçelerinden birinin Gümenek bölgesinde yapılacağını belirtti.
Gümenek'in 50 yıllık ağaçları olan düzlük eşsiz yapısı, eşsiz güzelliğiyle doğal bir alan olduğunu anlatan Eroğlu, 71 proje arasına alınan millet bahçesi projesini önce vekillerle paylaştıklarını daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettiklerini anlattı.
Yaklaşık 20 milyon lirayı bulabilecek projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uhdesine aldığını vurgulayan Eroğlu, "Bu hafta içinde projeyi teslim edeceğiz. Projeyi bakanlık yaptıktan sonra belediyemize devredecek ve millet bahçesi olarak işleteceğiz. Emeği geçen Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Yapılacak millet bahçesinin 211 dönüm alana sahip olacağını bildiren Eroğlu, içinde aquapark, 2 bin kişilik tribün, 3 sosyal tesis, 2 kafeterya, voleybol, basketbol, halı saha olmak üzere 4 sahası ve etkinlik alanları bulunacağını aktardı.
Eroğlu, Tokat'ın içme suyunu karşılayacak Dartaj Barajı'nın da 2020 yılında ihaleye verilmesinin planlandığını anlatarak, şunları kaydetti:
"25 yıldır içme suyu ile ilgili girişim ve projeler var. Proje her anlamda bitti. ÇED raporları, alan tespiti, rantabl olup olmadığı, nasıl bir içme suyu barajı olacağı çalışıldı. Değerli vekillerimize teşekkür ediyorum. Dartaş Mehmet Karaca Barajı'nın yatırım programına alınması gerçekleşti. Şu an 14 noktada sondaj yapıldı. Oluşturduğumuz içme suyu depolarından şebekeye veriyoruz. Her ay 700 bin lira sadece içme suyu tedariki için elektrik faturası ödüyoruz. Ayrıca Tokat'ın doğa yapısından kaynaklı, suda kireç var. Dartaş Mehmet Karaca Barajı sayesinde kireçsiz, sağlıklı su ile yer altından sondajla çıkardığımız suyu bertaraf ederek cazibeli doğal suyu Tokat'a vermiş olacağız."

Millet Bahçeleri, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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