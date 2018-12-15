Tokat'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Tokat
'ın Zile
ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Salih Zeki
Dağkurs (60) idaresindeki 60 ZA 401 plakalı minibüs, Karadini Bağlar
mevkisinde, 16 yaşındaki S.A'nın kullandığı 60 ZN 989 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, S.A'nın yanı sıra aynı araçtaki İbrahim T. (16), Deniz Ü. (17), Ruşen A. (16) ve Kaan
Ü. (16) ile minibüsteki Ahmet Ağcı (41) yaralandı.
Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zile,Tokat
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25