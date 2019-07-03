03.07.2019 12:45
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Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tokat

Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Alıçözü köyünde, 4 şüphelinin, mısır tarlasına Hint keneviri ektiği bilgisini aldı. Yapılan kontrolde tarlalarda bin 576 kök Hint keneviri tespit edildi.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, bin 174 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Jandarma, Tokat, Zile, Güncel

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