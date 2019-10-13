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Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı'na destekTOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.

13.10.2019 17:09
Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
TOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.
Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 200 kişi, motosikletlerine Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Grup, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde tur attı. Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Keskindelen, Bu organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki şanlı Türk askerine destek amaçlı buradayız. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup, konvoy halinde kentte tur attı.
Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek

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Kaynak: DHA

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