Tokat'ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı

Tokat'ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladıTOKAT'ta 2 bin 380 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

14.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:04
Tokat'ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı
TOKAT'ta 2 bin 380 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Sınava giren öğrenciler maske takıp dezenfektan ile sınav merkezlerine alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Öğrenci adayları hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı. Sosyal mesafeye uyarak sıraya geçen adaylar okul girişinde bulunan el dezenfektanı da kullanarak tek tek sınav salonlarına alındı. Öğrencilere ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Her sınıfta 10 kişi olacak şekilde sınav düzeni oluşturuldu. Sınıflarda da bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat ederek adaylar sıralara yerleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek öğrencilerin belirleneceği sınav 135 dakika sürecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yürüttüğü sınava katılan adaylara Türkçe testinden 40, Temel Matematik testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20 ve Fen Bilimleri testinden ise 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Tokat’ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel, Haber

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