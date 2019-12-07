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Tokat'ta nefesleri kesen kick boks gecesi

Tokat'ta bu yıl 'Anadolu Arena' adıyla 12. düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda müsabakalar nefesleri kesti.

07.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:16Tokat'ta nefesleri kesen kick boks gecesi
'ta bu yıl 'Anadolu Arena' adıyla 12. düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda müsabakalar nefesleri kesti.

Hüseyin Akbaş Kapalı Salonunda düzenlenen Uluslararası Kickboks Şampiyonasında Türk sporcular 7 ülkeden gelen yabancı sporcularla karşılaştı. Organizasyon 'de en uzun süre devam eden kick boks organizasyonu olarak da Türk spor tarihine geçti. 1'i turnuva maçı olmak üzere organizasyonda toplamda 7 müsabaka gerçekleştirdiklerini söyleyen Dünya Kick Boks Şampiyonu, Milli Takım Antrenörü ve Federasyon Yöneticisi Ersan Turan, "7 ülkeden 12 sporcu katılım sağladığı organizasyonumuza İngiltere, Rusya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye 1'i turnuva maçı olmak üzere toplamda 7 maç yapmış olduk. Tokatlı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadılar. Salonumuz tıklım tıklım dolu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olduğu inancındayım. Bilindiği gibi tam 12 yıldır bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleşiyor. Türkiye'de bu kadar yıllık ve devam eden bir organizasyon yok. Biz bu konuda da çok mutluyuz. Verilen desteklerden dolayı çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kıran kırana geçen müsabakalarda ringe çıkan sporcuların rakiplerine karşı üstün gelebilmek için sarf ettiği efor, izleyenlerin alkışlarıyla karşılık buldu. - TOKAT

Hüseyin Akbaş, Türkiye, Tokat, Spor

Kaynak: İHA

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