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Tokat'ta Nisan ayın kar sürprizi

Tokat'ta Nisan ayın kar sürprizi Tokat'ta, Nisan ayında yüksek kesimlere kar yağışı görenleri şaşırttı.

16.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:42
Tokat 'ta Nisan ayın kar sürprizi
TOKAT - Tokat'ta, Nisan ayında yüksek kesimlere kar yağışı görenleri şaşırttı.
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi Hebülü Mahallesi, Keteniği köyü ile Niksar ilçesi Çamiçi yaylasına kar yağdı. Bereketli Beldesinde çocuklar beyaz örtü ile kaplanan bahçelerde kartopu oynadı. Nisan ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar o anları görüntülemeyi ihmal etmedi. Tokat’ta Nisan ayın kar sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bereketli, Tokat, Genel
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