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Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem eğitimi

TOKAT'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon TIR'ında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

10.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:15Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem eğitimi

TOKAT'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyon TIR'ında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda okullardan gruplar halinde gelen öğrencilere depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatıldı. Simülasyon TIR'ına alınan öğrenciler, 6 büyüklüğündeki deprem deneyimi yaşadı. Sarsıntı sırasında ellerini başlarının üzerinde kenetleyip yere çöken öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. simülasyon TIR'ında incelemede bulunan Vali Ozan Balcı, 'ın deprem kuşağı üzerinde olduğunu belirterek, Biz de bu konuda eğitim çalışmalarına büyük emek veriyoruz. Ağırlık merkezi yaptık. AFAD başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çocuklarımızı eğitiyorlar. Kamu kurum kuruluşlarındaki personelimiz eğitiliyor. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Depremin ne şekilde, nasıl olacağını bilemeyiz ama tedbirler almak bizim elimizde, biz bunu önemsiyoruz. Kimsenin burnunun kanamaması, can ve mal kaybı yaşanmaması için eğitim çalışmalarını benimsiyoruz. Bu kapsamda bugün deprem simülasyon aracı ilimize geldi. Çocuklarımız eğitiyorlar dedi.



Deprem, Tokat, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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