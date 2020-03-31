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Tokat'ta öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

TOKAT'ta gönüllü öğretmenler, 3D yazıcılar ile siper maske üretimine başladı.

31.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:45
Tokat'ta öğretmenler, sağlıkçılar için siper maske üretiyor

TOKAT'ta gönüllü öğretmenler, 3D yazıcılar ile siper maske üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda bulunan 3D yazıcıların getirildiği Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, sağlık çalışanları için siper maske üretimine başlandı. 4 gün içerisinde 200 siper maske üreten öğretmenler, maskeleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Günlük 50 ile 100 arasında siper maske üretiklerini ifade eden Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızı bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızı için malzeme üretimi konusunda bütün birimlerini harekete geçirdiği dönemde Sayın Valimizin ve Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle biz de Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bilsem olarak siper maske üretimine başladık. Tokat'taki bütün okullardaki 3D yazıcıları okulumuza topladık. Gönüllü öğretmenlerimiz ile birlikte günde 50 ile 100 arasında sağlık çalışanlarımıza koruyucu yüz maske üretimine başladık. Öğretmenlerimiz öz veriyle hiçbir şey talep etmeden gece gündüz sırasıyla çalışıyorlar" dedi.

Öğretmenler ise böyle bir projede çalıştıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel
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