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Tokat'ta okullar dezenfekte ediliyor

Tokat'ta, koronavirüsten (Kovid-19) korunma kapsamında okullara dezenfekte yapılıyor.

11.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:48
Tokat'ta okullar dezenfekte ediliyor
Tokat 'ta, koronavirüsten (Kovid-19) korunma kapsamında okullara dezenfekte yapılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından kentteki bazı okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Görevliler sınıfları, lavaboları, idari büroları ile okullardaki bütün alanları dezenfekte etti.
Yetkililer okullarda dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat, Güncel

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