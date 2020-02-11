Haberler » Güncel » Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak - Haber

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

11.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:06Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak
'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin verileri doğrultusunda , Artova, Turhal, Zile ve Sulusaray ilçelerinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bu ilçelerdeki olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.
Söz konusu ilçelerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma meydana geldiği de aktarıldı.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
12.02.2020 00:51:36