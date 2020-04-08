Tokat'ta operasyon: 50 bin adet maske ele geçirildi
Tokat polisi tarafından, sağlık koşullarda izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 bin adet koruyucu maske ele geçirildi.
08.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:19
Tokat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla sağlıksız koşullarda il genelinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 50 bin adet koruyucu maske ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - TOKAT
Kaynak: İHA
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