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Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki polis memurunun orantısız güç kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı
'ın ilçesinde, iki polis memurunun orantısız güç kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli çekilen bir videonun yer aldığı belirtildi.
Bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında görevli polislerin orantısız güç kullandıklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, polislerle ilgili yasal soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

Polis, Erbaa, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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