03.07.2019 19:27
Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta orman yangını

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Dokuzçam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ekiplerin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. - TOKAT
Kaynak: İHA
Erbaa, Tokat, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:45   "Türkiye'de benzer bir adımı atmalı"
19:44   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla...
19:42   Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
19:42   TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite geliştirme eğitimi
19:41   Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı
19:40   Kruse, resmen Fenerbahçe'de
19:40   ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı