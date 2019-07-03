03.07.2019 19:54
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Tokat'ta orman yangını

Tokat'ta orman yangınıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.

Tokat'ta orman yangını
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Dokuzçam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ekiplerin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Tokat'ta orman yangını
Kaynak: İHA
Erbaa, Tokat, 3. Sayfa

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