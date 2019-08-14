- Tokat'ta örtü altı yangını

TOKAT - Tokat'a 40 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede çıkan örtü altı yangınına orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kuruyan otların etkisi ile çevreye yayılan yangın arazinin engebeli olması ekiplerin işlerini zorlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık açık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA