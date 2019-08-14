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Tokat'ta örtü altı yangını

Tokat'a 40 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede çıkan örtü altı yangına orman işletme ekipleri müdahale ediyor.

14.08.2019 23:28 Tokat'ta örtü altı yangını
Tokat'a 40 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede çıkan örtü altı yangına orman işletme ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kuruyan otların etkisi ile çevreye yayılan yangın arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin işlerini zorlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 15 hektarlık açık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - TOKAT

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Kaynak: İHA

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