Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta ot yangını

TOKAT'ta havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

01.08.2019 15:33 Tokat'ta ot yangını
TOKAT'ta havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Saat 10.30 sıralarında Cemalettin Mahallesi'nin üst tarafından bulunan Hac Tepesinde yangın çıktı. Havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları zarar gördü.


İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   - Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:50   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:50   Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak
18:49   İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
18:49   Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...