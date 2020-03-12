Tokat'ta otogarda koronavirüs yoğunluğu
Tokat'ta otogarda koronavirüs yoğunluğuTOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketine ve ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu.
12.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:49
Tokat 'ta otogarda koronavirüs yoğunluğu
TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketine ve ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından Tokat'ta eğtim gören öğrenciler, kent merkezinde bulunan otobüs terminallerine akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle firmalar, ek sefer koydu.
Otobüs işletmesi yetkilisi Aytekin Yakar, okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Firmamız olarak 40 ile ek sefer koyduk dedi.
Öğrecilerden Pınar Karakoç ise ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, Koronaya sevineceğimi hiç düşünmezdim diye konuştu.
TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye 'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketine ve ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından Tokat'ta eğtim gören öğrenciler, kent merkezinde bulunan otobüs terminallerine akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle firmalar, ek sefer koydu.
Otobüs işletmesi yetkilisi Aytekin Yakar, okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Firmamız olarak 40 ile ek sefer koyduk dedi.
Öğrecilerden Pınar Karakoç ise ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, Koronaya sevineceğimi hiç düşünmezdim diye konuştu.
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Kaynak: DHA
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Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Tokat, Güncel
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