Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat
'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Ertuğrul Sevinç (39) yönetimindeki 25 EJ 119 plakalı otomobil D-100 kara yolu Hacıpazarı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik çukura çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Arzu Yavuz Sevinç ( 37), çocukları Bülent Emin Sevinç (6) ve Halime Ece Sevinç ( 2) yaralandı.
Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.