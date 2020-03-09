Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
Tokat 'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Recep Oruç idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile Bilal Habeşi Öz'ün kullandığı 60 BG 314 plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Aysel, babası İsmet ve annesi Yeter Oruç yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Recep Oruç idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile Bilal Habeşi Öz'ün kullandığı 60 BG 314 plakalı kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Aysel, babası İsmet ve annesi Yeter Oruç yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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