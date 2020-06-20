Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otoparkta çıkan silahlı kavgada Abdullah E. (43) tarafından tabancayla vurulan Tuncay Sağır (32), hayatını kaybetti.

20.06.2020 02:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 03:28
Tokat'ta, otoparkta silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otoparkta çıkan silahlı kavgada Abdullah E. (43) tarafından tabancayla vurulan Tuncay Sağır (32), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde ilçe merkezinde Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağır, Ahmet Ç. ve Vedat K. ile birlikte Abdullah E.'ye ait otoparka geldi. Otoparkın içindeki yazıhanede bir süre oturduktan sonra Tuncay Sağır ile Abdullah E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdullah E. tabancayla Tuncay Sağır'ı göğsünden vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Abdullah E. ile tabancayla vurulan Tuncay Sağır olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Sağır, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Abdullah E. ise Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga anında olay yerinde bulunan Ahmet Ç. ve Vedat K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tokat’ta, otoparkta silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erbaa, Tokat, kavga, Güncel, Haber

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