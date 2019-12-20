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Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi

Tokat'ta İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile yapılan yatırımlar değerlendirildi.

20.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06 Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi
'ta İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Valilik toplantı salonunda Vali Ozan başkanlığında, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Saffet Güngör ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile 2019 yılında yapılan yatırımlar ele alınarak değerlendirme yapıldı.

2019 yılı programında yer alan birinci ve ikinci kat asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, yama, menfez, stabilize, sulama kanalları gibi tüm yatırımların tamamlandığı belirtilerek, çalışmaların durumları ve kaliteleri değerlendirildi.

2020 yılı İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programının da planlandığı toplantıda Balcı, "Devletimizin ve milletimizin imkanları ile yapılan yatırımları önemli. Çalışmalarımız yılmadan, yorulmadan devam edecek." dedi.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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