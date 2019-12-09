Haberler » Güncel » Tokat'ta 'Parlayan Dişler' Projesi - Haber

Tokat'ta "Parlayan Dişler" Projesi

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Parlayan Dişler" Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiriliyor.

09.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20Tokat'ta
Valiliğince hayata geçirilen "Parlayan Dişler" Projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiriliyor.

Tokat Valisi Ozan , Diş Hastanesinde proje kapsamında tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek bir süre görüştü. Balcı, tedaviler hakkında diş hekimlerinden bilgi aldı.

Vali Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlığının devlet için çok önemli olduğunu söyledi.
Projenin 'ye örnek olduğunu belirten Balcı, "Çocuklarımızın akademik başarıları kadar fiziksel ve ruhsal sağlıkları da bizim için önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecek Türkiye'sini inşa edecek çocuklar. Bu yüzden çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Çocukların diş tedavisi sonuna kadar devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı çok önemli. Çocuklarının sağlıklı dişleri ile gurur duyacağı bir Tokat olacak." dedi.
Programa İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sünbül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir, Gençlik ve İl Müdürü Cemil Çağlar, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi, öğretmenler ve veliler katıldı.

Türkiye, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haber
17:28 Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haber
17:26 KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI - Haber
17:23 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış - Haber
17:22 Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız" - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:30:35