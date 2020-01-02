Haberler » Güncel » Tokat'ta 'Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması' yapılacak - Haber

Tokat'ta "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" yapılacak

Tokat Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.

02.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:04 Tokat'ta
Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.
Valilik makamında Vali Ozan , İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile İl Müftüsü Ömer Bilgili arasında il genelinde bütün lise öğrencilerine yönelik "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.
Dört kategoride 10 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenecek yarışmada, dereceye giren 12 öğrenci çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Vali Balcı, yarışma ile çocuklara kitap okuma kültürünü kazandırmak ve Peygamber efendimizin güzel ahlakını öğrenmelerini sağlamanın amaçlandığını anlatarak, bilginin en güzel taşıyıcısının kitap olduğunu söyledi.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   İYİ Parti'li Çıray: "Mehmetçiğimizi milli güvenliğimizle hiçbir ilgisi olmayan bir iç savaşın... - Haber
16:48   Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
16:48   Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:48   Sakarya'dan kısa kısa - Haber
16:43   Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
2.01.2020 16:49:38