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Tokat'ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemi

Tokat'ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemiTOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

19.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:24
Tokat 'ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemi
TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ' Türkiye Güven Huzur' uygulamasında polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Tokat'ta da gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla polis ekipleri caddelerde kimlik kontrolü ve sabit yol uygulaması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere maske, eldiven, tek kullanımlık kelepçe dağıtıldı. Ekipler maske ve eldivenlerini taktıktan sonra uygulamaya başladı. Uygulamaya il genelinde 56 ekip 270 personel ve bir dedektör köpeği katıldı.
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Tokat’ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

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Tokat'ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemi
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Polis, Tokat, Güncel

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