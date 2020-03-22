Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı - Haberler

Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı

Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarıTOKAT'ta polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

22.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:03
Tokat 'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı
TOKAT'ta polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.
Tokat'ta polis ekipleri araçların megafonlarından vatandaşları uyardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkması için polis ekipleri tarafından megafonla uyarıldı. Ekipler cadde ve mahallelerde "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde anonslar yaptı. Tokat’ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı
Etiketler : Tokat, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

Karaman'da parklardaki oturma bankları kaldırıldı - Haber ABD Ordusu New York'ta sokağa indi - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara hizmet verecek - Haber Karaman'da cadde, sokak ve kaldırımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber Ağrı'da polis vefa görevinde - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading