Tokat'ta polislerden megafonlu 'sokağa çıkmama' uyarısı
TOKAT'ta polis ekipleri araçlarının megafonundan anons yaparak, gerekli kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
22.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:42
TOKAT'ta polis ekipleri araçlarının megafonundan anons yaparak, gerekli kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Tokat 'ta da genelgenin ardından polis ekipleri araçların megafonlarından kent halkını uyardı. Ekipler cadde ve mahallelerde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yaptı.- Tokat
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Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Polis, Tokat, Güncel