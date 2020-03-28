Tokat'ta sağanak etkili oldu
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
28.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:12
Tokat 'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde kısa süre etkili olan yağış nedeniyle rögarlardan taşan ve yüksek kesimlerden gelen su caddelere doldu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, tentelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kent merkezinde kısa süre etkili olan yağış nedeniyle rögarlardan taşan ve yüksek kesimlerden gelen su caddelere doldu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, tentelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kaynak: AA