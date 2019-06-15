Tokat
'ta sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
TOKAT'ta sağanak ve dolu yağışı nedeni ile ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat- Turhal
Karayolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Tokat'ta 16.00'da başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Söngüt ve Gürpınar
köylerinde yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Gürpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Pişker suyla kaplanan mısır ekili tarlasını inceledi. Pişker, "Zararımızı şu anda tespit etmedik. Canımızı kurtardığımıza bakıyoruz" dedi.
Ayrıca Söngüt köyünün yukarısında bulunan sulama kanalın taşması sonucu ise Tokat-Turhal Karayolu'nda 50 metrelik alan sular ve çamurlarla kaplandı. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat istikametinden Turhal'a seyir halinde bir otomobil ise aynı yerde kaza yaptı. Yaralanan araç sürücüsü Hasan Aslan
, çevredekiler tarafından özel bir otomobil ile Tokat Devlet Hastanesine götürüldü.
ARAÇLAR AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI
Tokat- Sivas
karayolu Çamlıbel
beldesi mevkinde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Sivas'tan Tokat'a seyir halindeki araçlar sağanakta ilerleyemeyince yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 30 araç yağmur durana kadar burada bekledi. Yağmurun durmasıyla araçlar yollarına devam etti.