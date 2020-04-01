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Tokat'ta sağlık çalışanları öğretmenevinde misafir edilecek

TOKAT'ta öğretmenevi ve kamuya ait sosyal tesisler, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

01.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:42
Tokat'ta sağlık çalışanları öğretmenevinde misafir edilecek

TOKAT'ta öğretmenevi ve kamuya ait sosyal tesisler, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Hastalığı aile bireylerine bulaştırma riskine karşı isteyen sağlık personelleri bu tesislerden ücretsiz şekilde faydalanabilecek.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Tokat 'ta da bu kapsamda, öğretmenevi, kamuya ait sosyal tesisler ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Koronavirüs salgını sürecinde en riskli gruplar içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat bir ortamda konaklaması hedeflendi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede en önemli aktörlerden olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Mücadelenin en önemli aktörleri hiç şüphesiz sağlık personelimiz. Bu mücadeleyi yürütürken sağlık personelimiz aynı zamanda büyük risk ve tehdit altında. Bu riski ve tehdidi ailelerine taşımamak içinde evlerine gitmeme kararı aldılar. Biz de Valiliğimizin talimatı ile öğretmen evimizi sağlık personelimize tahsis ettik. Sağlık personelimiz bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla ailesinden uzak kalarak yapıyor. Bizde onlara faydalı olmayı düşündük. Öğretmenevine başka hiç kimseyi almıyoruz, tamamen sağlık personelimize tahsis ettik. Bu mücadele süresince öğretmenevimiz artık sağlık personelimizin evi. Umarım rahat ederler. Cenab-ı Hak hepsini muvaffak etsin. Mücadelelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya geldiklerinde sağlık personeli olduklarını bildirmeleri yeterli. Hemen boş olan odamıza yerleştiriyoruz. Başka bir şey yapmalarına gerek yok. Öğretmenevimizde 98 sağlık personelimiz kalacak. 98 kapasitenin tamamını onlarae tahsis ettik" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Tokat, Güncel
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