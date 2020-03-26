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Tokat'ta sağlık görevlilerine baklava ikramı

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun şartlarda çalışan sağlık görevlilerine baklava ikram edildi.

26.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Tokat'ta sağlık görevlilerine baklava ikramı
Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun şartlarda çalışan sağlık görevlilerine baklava ikram edildi.
Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun ikramı olan baklavayı Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi yöneticilerine teslim etti.
Eroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın zor günlerden geçtiğini söyledi.
Ailelerinden, sevdiklerinden uzaklaşmış, Türkiye'nin virüs belasından kurtulması için mücadele eden sağlık çalışanlarına gönülden desteklerini sunduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"Onlar için ne yapsak azdır. Allah her daim yardımcıları olsun. Tokat Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada çalışma halindeyiz. Temizlik, dezenfekte, vefa faaliyetlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Görev yapan herkesten Allah razı olsun ama bir grup var ki onlar virüs belasıyla en önde mücadele etmekteler. İşte biz de bir nebze çorbada tuzumuz olsun, sağlık çalışanlarımıza yanında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir ikram yapmak istedik."
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Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel

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