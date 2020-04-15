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Tokat'ta sağlıkçılar 2 vaşak görüntüledi

TOKAT'ın Almus ilçesinde, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, arazide iki vaşak görüntüledi.

15.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:49
Tokat'ta sağlıkçılar 2 vaşak görüntüledi

TOKAT'ın Almus ilçesinde, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, arazide iki vaşak görüntüledi.

Almus'ta, görevlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen 112 ekipleri, ilçe merkezine 1 kilometre mesafede 2 vaşak gördü. Ekipler, arka arkaya yürüyen vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vvaşakların yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü. Soyu tükenme tehlikesi altında olan vaşakların görüldüğü bölge, ekipler tarafından Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Almus, Güncel
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