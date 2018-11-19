19 Kasım 2018, 12:26
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Tokat'ta Sahte İçki Operasyonu

Tokat

Tokat'ın Artova ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre sahte rakı ele geçirildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre sahte rakı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bayırlı köyü Kavaklı Yaylası'nda bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisini aldı.


Jandarma ekiplerinin şahsın adresinde yaptığı aramada 22 litre sahte rakı ve üretimde kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Şahıs, savcılığın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahsa 7 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Tokat
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:26