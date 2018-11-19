Tokat'ta Sahte İçki Operasyonu

Tokat
'ın Artova
ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 litre sahte rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bayırlı köyü Kavaklı
Yaylası'nda bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Jandarma
ekiplerinin şahsın adresinde yaptığı aramada 22 litre sahte rakı ve üretimde kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şahıs, savcılığın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahsa 7 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.
Tokat
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:26