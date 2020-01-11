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Tokat'ta şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir işletmede bazı hayvanlarda şap hastalığı bulgularına rastlanması nedeniyle tedbir amaçlı olarak il geneldeki canlı hayvan pazarları kapatıldı.

11.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:32Tokat'ta şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
'ın ilçesinde bir işletmede bazı hayvanlarda şap hastalığı bulgularına rastlanması nedeniyle tedbir amaçlı olarak il geneldeki canlı hayvan pazarları kapatıldı.

Tokat'ın Niksar ve ilçelerinde 'koyun çiçeği' hastalığı nedeni ile canlı hayvan pazarları kapalı tutulurken, Niksar ilçesinde bir işletmede bir küçükbaş hayvanda şap bulguları görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tedbir amaçlı işletme kapatılırken, küçükbaş hayvanlardan numune alınarak laboratuvara gönderildi. Tedbir amaçlı olarak il genelinde canlı hayvan pazarları kapatılarak ilaçlama çalışması başlatıldı.

Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, şap hastalığından dolayı telef olan hayvan bulunmadığını söyledi. İşletmeden alınan numunelerin sonucuna göre şap hastalığı olup olmadığının netlik kazanacağını ifade eden Dökülen, ilaçlamalar ve alınacak önlemlerin ardından durum değerlendirmesi yapılarak canlı hayvan pazarlarının açılıp açılmayacağına karar verileceğini kaydetti. - TOKAT

Niksar, Erbaa, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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