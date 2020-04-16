Tokat'ta şehir parkının yapımına başlandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir parkının yapım çalışmasına başlanıldığını bildirdi.

Eroğlu, teknik ekibiyle DSİ bahçesinde incelemelerde bulundu.

DSİ bahçesi içinde yer alan bazı binaların yıkımının başladığını belirten Eroğlu, "Belediye olarak bir yandan koronavirüse karşı çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da belediyecilik faaliyetlerimize, projelerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza güzel bir şehir parkı kazandıracağımızın sözünü vermiştik. DSİ'nin bulunduğu alanda güzel bir şehir parkı hazırlığına başladık." dedi.

DSİ alanı içindeki bazı hizmet binalarının, lojman alanlarının ve bazı atölyelerin yıkımına başladıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Akabinde ise burada güzel bir şehir parkını hazırlayarak 2020 yılı içinde sizlerin hizmetine sunacağız. Çok teferruatlı olacak şehir parkımızda bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar, kameriyeler, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatacak, hayvan figürleri ile süslenmiş çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok güzelliği sizlerle buluşturacağız. Yeşile, ağaca hiç ama hiç dokunmayacağız. Yeşili ve ağaçları muhafaza edecek doğal bir park haline getireceğiz."